قام الهلال الأحمر الليبي فرع توكرة بتوزيع مساعدات غير غذائية على سكان الأكواخ مشروع سهل بنغازي الزراعي في منطقة المبني شرق بنغازي .

وأوضح منسق الشوؤن الطبية والهجرة غير الشرعية بالهلال الأحمر فرع توكرة “ونيس الدينالي” أن المساعدات جاءت عن طريق الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي .

وأضاف الدينالي أن المساعدات متمثلة في أفرشة نوم، وبطاطين، ومواد تنظيف، وأواني الطهى، وغطاء بلاستيكي لأسطح الأكواخ .

وأشار منسق الشوؤن الطبية والهجرة غير الشرعية بالهلال الأحمر فرع توكرة إلى أنه سوف يتم توزيع نفس المساعدات على باقي سكان الأكواخ في ( توكرة، وبرسس، ودريانة، وسيدي على، والحمده، والصيرة الحمراء)، لتصل إلى جميع سكان الأكواخ .

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