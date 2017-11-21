أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً بخصوص واقعة بيع الرقيق في المناطق الواقعة تحت سيطرة من وصفتهم بمليشيات المجلس الرئاسي المقترح في غرب ليبيا، مبينة بأنها تابعت التقرير الإعلامي الوارد في قناة CNN الأمريكية حول وجود ما وصفته بـ “سوق النخاسة” غرب ليبيا .

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيانها على رصدها نشاط ملحوظ للعصابات التي تمارس الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتتولى نقل المهاجرين غير الشرعيين ويتم بيعهم من عصابة إلى أخرى حسب مناطق سيطرة العصابات وتبدأ هذه العصابات أعمالها من داخل دول المصدر ثم إلى داخل ليبيا حيث تعمل أكثر من عصابة على التعامل مع المهاجرين وبيعهم من منطقة إلى أخرى حتى يتم تسليمهم لعصابات أخرى تنشط في عرض البحر تتولى نقلهم إلى أوروبا .

وأوضحت القيادة العامة أن عصابات محلية مكتسبة الشرعية من المجلس الرئاسي في غرب ليبيا وأخرى دولية تنشط في جرائم بشعة ضد الإنسانية وذلك بالتعدي على المهاجرين وعلى سلامتهم وصحتهم ويصل الأمر إلى بيع أعضائه .

وشددت القيادة في البيان نفسه على خلو مناطق سيطرة القوات المسلحة من هذه العصابات ولا يوجد فيها هذا النشاط الإجرامي .

وأعربت عن رفضها واستهجانها لا وصفتها بالجريمة التي تنبذها كافة الأعراف والتشريعات والأديان السماوية، مبينةً أنه وبسبب هذه الانتهاكات ضد الإنسانية كانت الكرامة شعاراً للعمليات العسكرية التي تقودها ومن أجل القضاء عليها وعلى الإرهاب بكافة أشكاله قدمت قوافل “الشهداء” ودماء طاهرة زكية وتضحيات جسام وقاتلت كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وكرامة المواطن بحسب نص البيان.

وحذرت القيادة العامة العصابات المحلية من مغبة الاستمرار في ارتكاب هذه الانتهاكات، داعية المجتمع الدولي لرفع الحظر على تسليح عن القوات المسلحة الليبية للزيادة من قدراتها لمواجهة الجريمة العابرة للحدود والتي تعتبرها ضمن ملف مكافحة الإرهاب .

وطالبت القيادة المجتمع الدولي بأن يدرك أن الوقت قد حان ليعملوا سوياً من أجل الإنسانية ومن أجل أمن واستقرار بلدانهم وتوفير المناخ المناسب للبناء والتطوير والتنمية، وذلك بتحمل المسؤولية التضامنية في محاربة التهديدات الأمنية الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين .

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