أخبار ليبيا24

ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن واقعة بيع الرقيق تمت في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات المجلس الرئاسي المقترح في غرب ليبيا.

وأكدت القيادة في بيان لها أنها تابعت التقرير الإعلامي الذي بثته قناة cnn الأمريكية حول وجود ما وصفته بـ “سوق النخاسة” غرب البلاد.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة رصدها نشاط ملحوظ للعصابات التي تمارس الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتتولى نقل المهاجرين غير الشرعيين ويتم بيعهم من عصابة إلى أخرى حسب مناطق سيطرة العصابات.

وأوضحت أن هذه العصابات تبدأ أعمالها من داخل دول المصدر ثم إلى داخل ليبيا حيث تعمل أكثر من عصابة على التعامل مع المهاجرين وبيعهم من منطقة إلى أخرى حتى يتم تسليمهم لعصابات أخرى تنشط في عرض البحر تتولى نقلهم إلى أوروبا .

وأفادت القيادة العامة أن عصابات محلية مكتسبة الشرعية من المجلس الرئاسي في غرب ليبيا وأخرى دولية تنشط في جرائم بشعة ضد الإنسانية تقوم بالتعدي على المهاجرين وعلى سلامتهم وصحتهم ويصل الأمر إلى بيع الأعضاء.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة على خلو مناطق سيطرتها من هذه العصابات ولا يوجد فيها هذا النشاط الإجرامي .

وأعربت عن رفضها واستهجانها لهذه الجريمة التي تنبذها كافة الأعراف والتشريعات والأديان السماوية، مبينةً أنه وبسبب هذه الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية كانت الكرامة شعاراً للعمليات العسكرية التي تقودها ومن أجل القضاء عليها وعلى الإرهاب بكافة أشكاله.

وحذرت القيادة العامة العصابات المحلية من مغبة الاستمرار في ارتكاب هذه الانتهاكات، داعيةً المجتمع الدولي لرفع الحظر على تسليح القوات المسلحة العربية الليبية للزيادة من قدراتها لمواجهة الجريمة العابرة للحدود والتي تعتبرها ضمن ملف مكافحة الإرهاب .

وطالبت القيادة المجتمع الدولي بأن يدرك أن الوقت قد حان ليعملوا سوياً من أجل الإنسانية ومن أجل أمن واستقرار بلدانهم وتوفير المناخ المناسب للبناء والتطوير والتنمية، وذلك بتحمل المسؤولية التضامنية في محاربة التهديدات الأمنية الدولية التي تهدد السلم والأمن الدوليين .

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