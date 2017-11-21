أخبار ليبيا24

أدانت منظمة الصحة العالمية وبشدة اختطاف الأطقم الطبية وكذلك أي هجمات أخرى على العاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية كافة أنواع العنف اللفظي أو البدني أو التهديد هي سلوكيات غير أخلاقية وغير قانونية وتعوق وتعطل توفير الخدمات الصحية وإيصالها لمستحقيها.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الهجمات تؤثر على المرافق الصحية والأطقم الطبية تأثيرا سلبيا على إيصال الرعاية الصحية وتحرم المدنيين المحتاجين من تلقي الخدمات الصحية.

وحثت منظمة الصحة العالمية الجميع على الامتناع عن مهاجمة الأطقم الطبية والمرافق الصحية، على النحو الذي يقتضيه القانون الإنساني الدولي.

وأهابت المنظمة بالأطراف المسؤولة عن اختطاف الطبيب في سبها لضمان سلامته والإفراج عنه فورا.

يشار إلى أن مسلحين اختطفوا الأيام القليلة الماضية أحد الأطباء العاملين في مستشىفى سبها العام ولم يعرف مصيره حتى الآن.

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