أخبار ليبيا 24 – خاص

استأنفت شركة الخدمات العامة طبرق، أمس الاثنين، عملها بعد توقف دام أكثر من شهر، نتيجة إغلاق المكب الرئيسي من قبل سكان حي العودة بالمدينة .

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أنه عقب تدخل الحكماء والتفاوض مع سكان الحي، جرى الاتفاق على افتتاح المكب الرئيسي لمدة شهرين اعتبارا من اليوم، حيثُ عادت الخزانات إلى مواقعها داخل المدينة، وذلك لحين الانتهاء من نقل القمامة إلى المكب الجديد.

وأضاف أن لجنة الأزمة ببلدية طبرق تواصل أعمال النظافة ونقل القمامة إلى المكب الجديد جنوب مدينة طبرق بحوالي 63 كم على طريق إجدابيا طبرق .

يشار أن أزمة قمامة حلت بمدينة طبرق منذ حوالي شهرين بسبب إغلاق المكب الرئيسي بالمدينة، حيثُ تكدست آلاف الأطنان من القمامة وسط الميادين والشوارع بالمدينة .

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