حملت الحكومة المؤقتة المسؤولية تامة للمجلس الرئاسي حول الانتهاكات الخطيرة في ملف المهاجرين فيما يتعلق بالاتجار بالبشر وأعمال التهريب غير القانوني.

وأوضحت الحكومة المؤقتة في بيان لها أن المناطق الواقعة تحت سيطرتها لم يسجل فيها حالة واحدة لعبور البحر المتوسط، كما أن مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين تشرف عليها وزارتي الداخلية والصحة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وعلى رأسها جمعيتي الهلال الأحمر الليبية والصليب الأحمر الدولي، وتبين تقاريرها مدى احترام السلطات الشرعية للبلاد وآدمية وكرامة المهاجرين غير الشرعيين .

كما حملت الحكومة المؤقتة مسؤولية انتهاك السيادة الليبية المتمثلة في اقتحام عدد من المتظاهرين لسفارة ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس على خلفية التقارير التي كشفت عن بيع المهاجرين ومعاملتهم معاملة”الرق” بشكل يندى له الجبين .

ودعت الحكومة المجتمع الدولي لإعادة حساباته تجاه الأوضاع في ليبيا، محملة الجميع بمن فيهم المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة تقديم المجرمين إلى العدالة، مناشدة الاتحاد الأوروبي العمل على خلق بيئة مواتيه في بلدان المنبع الإفريقي تمنع توجه المهاجرين إلى أوروبا لمواجهة ظروف الحياة والبحث عن أوضاع أحسن .

يشار إلى أن شبكة (CNN) الأمريكية بثت تقريراً مصوراً عن ما وصفته بعمليات بيع في أحد أسواق العبيد لعدد من المهاجرين الأفارقة القادمين من بلدانهم بهدف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وبلغ “ثمن” الأشخاص داخل المزاد عدة مئات من الدولارات، وتجولت مراسلة القناة في عدة أماكن من غرب البلاد لتكشف عن سجون لذوي البشرة السوداء بهدف “بيعهم” لاحقا في أسواق النخاسة.

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