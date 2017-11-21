أخبار ليبيا 24 – خاص

اتلفت دوريات غرفة عمليات غرب بنغازي، اليوم الثلاثاء، كمية من الأدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستعمال بالتعاون مع وحدة الصيدليات والعيادات والمختبرات الطبية بجهاز الحرس البلدي بنغازي تحت اشراف مساعد ضابط عماد البرعصي، ومفتش من الرقابة على الأغذية والادوية.

وذكر مساعد ضابط عماد البرعصي – أن كمية الأدوية كانت موجودة في مخازن الحرس البلدي وتم ضبطها في فترات سابقة وتخزينها حتى يتم اتلافها بالطريقة الصحيحة.

وأضاف أن الأدوية نقلت إلى مكب قنفودة ليتم اتلافها، مشيرا إلى أن هذه الكمية تم حرقها في وقت سابق داخل مقر الحرس البلدي من قبل مجهولين.

من جهة أخرى أتلفت الدوريات كمية تقدر بـ 40000 كيلو من الحمص بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري والحيواني.

وذكر آمر الدوريات أن كمية الحمص كانت قد ارسلت للنازحين عن طريق الهيئة الليبية للإغاثة وتم فحص كمية مواد الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية والافراج عنها، باستثناء الحمص الذي تم التأكيد على عدم صلاحيته.

وأضاف أنه تم اتلاف كمية من مواد التنظيف بمختلف أنوعها تم ضبطها في وقت سابق.

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