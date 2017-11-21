أخبار ليبيا 24 – خاص

وافق رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني على تخصيص المبالغ المالية لتنفيذ مجموعة من المشاريع ذات الطابع المستعجل في مدينة طبرق والبالغ قيمتها عشرة مليون دينار.

ووافق الثني أيضًا خلال الاجتماع أمس الإثنين في مكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع أعضاء المجلس البلدي طبرق على تخصيص مبلغ وقدره اثنان مليون دينار لسداد الالتزامات السابقة والمترتبة على المجلس البلدي طبرق.

وطالب رئيس الحكومة اللجنة المكلفة بحصر المختنقات في لمنطقة الممتدة من بن جواد –امساعد الى التوجه يوم غد الأربعاء لمدينة طبرق لحصر كافة الاختنقات من خلال التواصل مع كافة الجهات في المدينة على أن يقدم التقرير النهائي بشكل عاجل إلى مجلس الوزراء.

ووافق الثني على التعاقد مع الشركة التي اقترحها المجلس البلدي لحفر المكب العمومي بتكلفة 10 دينار للمتر المربع بقيمة إجمالية لا تتعدى اثنان مليون وستمائة وخمسون دينار.

وتمت الموافقة على معالجة موضوع المتعاونين للعمل في البلدية وذلك بتقديم كشوفات تحليلية عن مستحقاتهم وحتى تاريخ هذا الاجتماع .

وأصدر رئيس الحكومة التعليمات الفورية العاجلة لوزارتي الحكم المحلي والمالية والتخطيط لصرف مرتبات أعضاء المجلس البلدي المتأخرة، ومنح الإذن لوزارة الصحة للتعاقد لإنشاء محطة الأكسجين .

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