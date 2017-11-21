أعلنت إدارة الشؤون الهندسية و الفنية عن انتهائها من أعمال صيانة محطة تحلية مياه الشرب داخل مركز طبرق الطبي.

وأكد مدير الإدارة المكلف بعملية صيانته المهندس “جمعة صالح ” أن الصيانة شملت تغيير منظومة التحكم، و منظومة الحقن الكيميائي للمحطة وبعض أعمال الصيانة الأخرى.

مشيراً إلى أن عملية الصيانة كانت بسواعد ليبيه من داخل مدينة طبرق، بالإضافة إلى مهندسين محطة طبرق لتحلية و إنتاج مياه الشرب.

كما أوضح “صالح” أن إنتاج المياه بعد عملية الصيانة وصل إلي 12000لتر/ساعة , وأن الإدارة اتفقت مع مقاول لإنشاء بئر جوفي جديد، و عدد 02 خزان مياه بالإضافة إلى العدد السابق.

يشار إلى أن مركز طبرق الطبي هو أحد المراكز الطبية الهامة بالمنطقة الشرقية و يشهد توافد للمرضى من مختلف مدن و مناطق ليبيا .

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