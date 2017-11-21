أخبار ليبيا24

أقيم في بلدية المرج حفل افتتاح مقر مكتب الإصحاح البيئي بالمدينة بحضور عميد بلدية المرج المقدم “وهبي الرخ”، ووكيل ديوان المجلس البلدي “عبد الوهاب العيش”، ورئيس مركز الحرس البلدي المرج عقيد “محمد صالح”، ومدير مكتب الإصحاح البيئي المرج “حاتم يونس” .

هذا وتم خلال حفل الافتتاح تكريم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ، الحاكم العسكري درنة بن جواد، الفريق “عبدالرازق الناظوري” ، وعدد من الحضور من بينهم عميد بلدية المرج ورئيس مركز الحرس البلدي المرج ، ومدير الشركة العامة للمياه والصرف الصحي المرج وعدد من الموظفين المتقاعدين بمكتب الإصحاح البيئي المرج .

يذكر أن مكتب الإصحاح البيئي المرج يختص بحماية البيئة، وحماية الأمن الغذائي للمواطن .

(Visited 7 times, 1 visits today)