أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب عبدالسلام نصية، إن معالجة الوضع الاقتصادي يحتاج لعقد جلسة لمجلس إدارة المصرف في إحدى المدن الليبية لتوحيد المؤسسة وإقرار كل القرارات المناسبة الخاصة بالسياسة النقدية وإدارة السيولة.

وتساءل نصية عبر صفحته الشخصية على فيس بوك حيث وجه انتقادات حادة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس للصديق الكبير لماذا تأخر في اقتراح حزمة الإصلاحات كل هذه الفترة إلى أن وصل الحال إلى رفع الرية الحمراء، ولماذا أقحم مجلس النواب في هذه الإجراءات التى هي من صميم عمله وعمل مجلس الإدارة”.

وقال رئيس لجنة الحوار “لا نعلم أي مجلس نواب يقصد هل هو المجلس الذي أصدر القرار رقم 17 لسنة 2014 بشأن إقالته أم مجلس النواب الذي كلف علي الحبري بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي وذلك إلى حين تعيين محافظ”.

وأكد نصية أن أفضل القرارات الآن هو الامتثال لقرار مجلس النواب الذي ينص على إقالة الصديق الكبير وإتاحة الفرصة لمجلس الإدارة للاجتماع لاتخاذ القرارات المناسبة.

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