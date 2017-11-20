أخبار ليبيا 24 – خاص

صادر مكتب الأوقاف والشئون الإسلامية بطبرق أكثر من 250 كتاب لـ”علي الصلابي” المدرج على قوائم الإرهاب التي صنفتها السعودية و مصر والإمارات و البحرين.

وأوضح مدير مكتب الأوقاف والشئون الإسلامية بطبرق “جاد المولى بالقاسم” أن هذه الكتب تم جمعها من المساجد بعد القيام بجولة عليها تنفيذاً للتعليمات الصادرة من الهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عن طريق إدارة الشؤون الثقافية والدعوية بشأن جمع كتب المخالفين والتكفيريين والخوارج .

مضيفاً أن هذه الحملات ستكون مستمرة لأن هذه الكتب التي من بينها مؤلفات ليوسف القرضاوي وعلي الصلابي والصادق الغرياني, لا تحتوي في محتواها إلا على التكفير والضلالة والبعد عن الدين لوصول الإخوان والخوارج إلى مبتغاهم وهو ضياع الأمة الإسلامية وخروجها عن منهج رسول الله “صلى الله عليه وسلم” وصحابته .

يذكر أن مكتب أوقاف طبرق قد قام منذ عدة أشهر بمصادرة العديدة من الكتب والتي وصفها بالمضللة .

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