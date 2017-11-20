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نفى مجلس حكماء وشورى تاورغاء في بيان له ،ما يتداول من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استعداد عدد من عائلات تاورغاء للرحيل إلى النرويج وألمانيا بداعي اللجوء الإنساني.

ونبه بيان مجلس حكماء وشورى تاورغاء الصادر أمس الأحد جميع الأهالي إلى عدم الانجرار وراء هذه الشائعات التي هدفها إثارة الرأي العام وإشغال الأهالي عن العودة لأرضهم , محملاً المسؤولية الكاملة والملاحقة القانونية لمن كان ورائها.

كما أكد البيان على رفضهم توطينهم خارج مدينتهم مطالبين الجهات المحلية والدولية ضرورة الإسراع في تسهيل عودتهم إلى تاورغاء.

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