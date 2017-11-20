أخبار ليبيا24

كشف مدير معهد دراسة التحديات والمخاطر الجديدة على أمن روسيا الاتحادية القومي ألكسندر سوخارينكو أن عدد المقاتلين الروس في سوريا والعراق بصفوف تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي وصل إلى 3400.

وأضاف سوخارينكو أن اللغة الروسية منتشرة بكثرة بين مقاتلي تنظيم الدولة، لافتا إلى أنها تأتي في المرتبة الثالثة بين مقاتلي تنظيم الدولة.

وأوضح مدير معهد دراسة التحديات والمخاطر الجديدة أن نسبة الروس بين مقاتلي تنظيم الدولة، تشكل ثمانية بالمائة، لتصبح لغتهم الثالثة بعد العربية، والإنجليزية.

وأشار سوخارينكو إلى أن السعوديون يأتون في المرتبه الثانية بـ3200 مقاتل، والأردن بـ 3000، ثم تونس 2900، تلتها فرنسا بـ1900 مقاتل.

وحذر مدير المكتب من أن يعود جزء من هؤلاء المقاتلين إلى بلادهم، بعد الهزائم التي مني بها تنظيم الدولة الإرهابي في سوريا والعراق.

وأكد سوخارينكو أن 400 روسي عادوا إلى بلادهم، و760 سعودي عادوا إلى المملكة أيضا، فيما عاد إلى بلده 250 أردني، و271 فرنسي، و800 تونسي.

وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية، أن أعداداً كبيرة من مقاتلي تنظيم داعش الأجانب، يفرّون من مناطق القتال في كل من سوريا والعراق عبر تركيا، وذلك مع استمرار العمليات القتالية التي ضيَّقت الخناق عليه، مشيرة إلى أن “عمليات الفرار تضعف التنظيم”.

وسجلت الأسابيع الأخيرة فرار العشرات من المقاتلين الأجانب، حيث تم القبض على أغلبهم في أثناء محاولتهم عبور الحدود باتجاه تركيا، بحسب الصحيفة.

ويتزامن هروب المقاتلين الأجانب مع فقدان التنظيم مساحات واسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في الموصل والرقة.

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