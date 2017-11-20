أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من أعضاء لجنة الحوار في مجلس النواب مع وفد من الاتحاد الوطني للمصالحة الوطنية والبناء الديمُقراطي آخر مستجدات الحوار في الاتفاق السياسي.

واستعرض صالح مع الوفد المتكون من عدة مؤسسات و هيئات ومجالس و منظمات حقوقية ومشائخ وأعيان وحكماء وشباب المبادرات المطروحة بخصوص الاتفاق السياسي

وسوف يجتمع الاتحاد الوطني للمصالحة الوطنية و البناء الديمُقراطي في وقت لاحق مع لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب في مدينة طبرق من أجل تقريب وجهات النظر بين لجنتي الحوار ومعرفة نقاط الاختلاف للوصول إلى حلول في شأن الاتفاق السياسي وتعديلاته .

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