أخبار ليبيا24

تفيد مصادر محلية أن تنظيم داعش الإرهابي نقل ، أسواق النخاسة التي افتتحها في مناطق سيطرته التي خسرها في العراق، وسوريا، إلى دولة أخرى، يحتجز فيها المختطفات بين عائلاته التي هربها في وقت سابق قبل تفاقم خسائره بتقدم القوات العراقية والسورية عليه.

ويجري عناصر تنظيم داعش مفاوضات، من داخل مدن تركية، مع ذوي المختطفات العراقيات، مع ذويهن مقابل إطلاق سراحهن بعد سنوات من السبي والتعذيب والاستعباد الجنسي، مقابل آلاف الدولارات.

كشفت مصادر عراقية عن مختطفات يحتجزهن تنظيم داعش الإرهابي، مع أطفال من المكون، للبيع في أسواق نخاسة في ثلاث مدن تركية.

تقول المصادر ذاتها، “إن تنظيم داعش الإرهابي لا يدع الأطفال الأيزيديين الذين نقلهم إلى تركيا، حيث يحتجزهم داخل بيوت عناصره هناك، دون مقابل مالي”.

وأضافت أن تنظيم داعش يدع المختطفات والمختطفين الموزعين بشكل سري وغير معلوم في بيوت الدواعش داخل تركيا، يتكلمون مع ذويهم، ويطلب عنهم فدية بالمقابل.

وهناك طفلين أيزيديين من المختطفين، وهما فتاة وطفل يدعيان “أمير، وأميرة”، أعمارهما في الثامنة والعاشرة، موجودان حاليا بحضانة في مدينة قرشهير وسط تركيا، وهناك تواصل بين فريق أيزيدي والسفارة العراقية لإرجاع الطفلين إلى ذويهم، منذ سبعة شهور لكن حتى الآن لم تسفر الجهود إلى نتيجة أو موافقة من السفارة.

واقتاد تنظيم داعش الإرهابي، نحو 5 آلاف شخص أيزيدي بينهم أغلبية من النساء والأطفال، من قضاء سنجار والقرى التابعة والقريبة منه التي يسكنها المكون في غرب الموصل، مركز نينوى، “سبايا” ومختطفين، أرغمهم على اعتناق عقيدته غير الأخلاقية تحت الاغتصاب والتعذيب.

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