أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير المكتب الإعلامي في قسم البحث الجنائي بنغازي وليد العرفي إن جريمة قتل الطفل عبدالرؤوف الأوجلي ،جريمة عارضة ولم ترتكبها عصابة إجرامية منظمة.

‫وأوضح العرفي أن وحدة التحريات في القسم ألقت القبض على الجاني مساء الأمس الأحد، واعترف الجاني أثناء التحقيق بارتكاب الجريمة.

وأكد مدير المكتب الإعلامي في قسم البحث الجنائي بنغازي أنه تم ضبط الجاني قبل تمام الـ 48 ساعة من تحويل القضية للادارة من مركز شرطة العروبة.

‫وأشار العرفي إلى أنه تم توثيق الحادثة في مشهد تمثيلي و سيتم عرضه على الإعلام خلال يومين.

يشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت اليومين الماضيين حادثة اختطاف الطفل المغدور به عبدالرؤوف الأوجلي الذي ثبت أن أحد جيرانه قام باختطافه وطالب أهله بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه إلا أن الطفل توفي بعد أن قام الجاني بتغطية وجهه بكيس وتقييده وتكميم فمه في مخزن تحت منزله.

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