“أخبار ليبيا24”

قامت الهيأة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالاتفاق مع المفوضية السامية لشؤون النازحين وبالتنسيق مع المجلس البلدي تاورغاء أمس الأحد بتوزيع الحصة المخصصة لنازحي المدينة في بنغازي.

وأفادت مدير المكتب الإعلامي بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية جليلة الدرسي ، أن تسليم المساعدات غير الغذائية جرى في مخيم “الحليس” غرب بنغازي , و أن المساعدات تشمل ” أغطية ، أواني طهي ، كاشف ضوئي ، بلاستك شيت ، مواد تنظيف شخصية ، جاكت أطفال ، حذاء رجالي ، حصير “،مؤكدة استمرار برنامج التوزيع حسب الخطة الموضوعة من فريق العمليات التابع للهيئة.

هذا وقام عدد من النشطاء بمنظمات المجتمع المدني والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، الأسبوع الماضي بزيارة الأسر المتضررة من سيل الوادي بمنطقة جردينا جنوب غرب بنغازي.

وأوضحت نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفوز العظيم لكفالة اليتيم سمر عبدالمالك أن عدداً من المسؤولين كان في استقبال المنظمات المشاركة في تقديم المساعدات، من بينهم عميد بلدية سلوق بشير الفاخري، ومروان السعيطي عن الفرع البلدي جردينا، ومن الشؤون الاجتماعية حضر صلاح الفاخري.

وقامت منسقة منتدى العمل التطوعي سالمة العرفي بتوزيع 12 دفاية على الأسر المتضررة في جردينا، كما وزعت مؤسسة الفوز العظيم عدداً من الحقائب المدرسية على الأطفال الأيتام وقدمت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية إغاثة إلى 42 أسرة بالمنطقة شملت على “حصيراً، بطانية، نايلو للوقاية من مياه الأمطار، حقيبة مواد تنظيف، كشاف إنارة، صندوق صغير يحتوي على أغراض للاستخدام في المطبخ ومعطفً”.

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