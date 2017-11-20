أخبار ليبيا24

أعلن وزير خارجية النيجر” إبراهيم ياكوبو” أن النيجر استدعت السفير الليبي لدى نيامي لتبليغه “استياء رئيس النيجر “محمد يوسوفو” من جراء بيع مهاجرين أفارقة في ليبيا .

وأضاف الوزير النيجري عبر حسابه في موقع “تويتر”, أنه أبلغ ليبيا بأنه يجب وقف هذه الممارسات ومعاقبة منفذيها , وأن رئيس النيجر طلب إدراج الاتجار بالبشر في ليبيا ضمن جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، في 29 و30 نوفمبر في أبيدجان.

وكان تقرير لشبكة “سي إن إن” الأمريكية أظهر مهاجرين يتم بيعهم بالمزاد في ليبيا، وقد تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار تعاطفًا كبيراً واستدعى ردود فعل منددة في أفريقيا والأمم المتحدة كما خرجت مظاهرات أمام السفارة الليبية بفرنسا ضد هذه العمليات.

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