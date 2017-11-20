أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير المكتب الإعلامي في الإدارة العامة للبحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي إن أعضاء وحدة التحريات في الإدارة تمكنوا من القبض على تشكيل عصابي يمتهن عمليات السطو وسرقة السيارات داخل مدينة بنغازي.

ودعا العرفي المواطنين الذين تعرضت محلاتهم للسرقة أو تمت سرقة وسلب مركباتهم مراجعة إدارة وحدة التحريات للتعرف على ما يخصهم من مسروقات.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي أنه تمت مصادرة كافة المسروقات التي تم ضبطها مع التشكيل، لافتاً إلى أن أعضاء التشكيل تمكنوا من بيع بعض المسروقات.

وأشار العرفي إلى أن كافة الأجهزة الأمنية تعمل بشكل مستمر ومتواصل للقبض على أي شخص يحاول زعزعة الأمن في مدينة بنغازي .

وناشد مدير المكتب الإعلامي كافة أهالي المدينة بالإبلاغ عن أية تحركات مشبوهة لأي شخص كان، لمساعدة الأجهزة الأمنية في ضبط الأمن في المدينة .

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