أخبار ليبيا24

طالبت وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة ، الأجهزة الأمنية في مدينة سبها العمل على إطلاق سراح أخصائي الجراحة العامة الدكتور سالم عبدالله السلهاب، وتحريره من قبل خاطفيه في المدينة.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين أن حادثة الخطف تعد انتهاكًا صريحًا وصارخًا للاتفاقات الدولية، مضيفة أن الوزارة ناشدت كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية العالمية والهلال الأحمر الليبي حول حوادث الاعتداءات المتكررة على المراكز الطبية والمستشفيات الصحية .

وعبرت الوزارة عن استيائها وتستنكر في الوقت نفسه الصمت اتجاه تصعيد العنف والاعتداء على الأطباء في ليبيا، مؤكدة أنها ستبقى دائماً واقفة إلى جانب العاملين في القطاع الصحي.

وطالبت الوزارة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة في مدينة سبها بتحمل مسؤوليتها بتوفير الأمن والاستجابة للمطالب المتكررة بضرورة العمل على دعم وحماية المنشأت الطبية والصحية في المدينة وماجاورها.

وشددت على ضرورة تحرير أخصائي الجراحة العامة من خاطفيه، وملاحقة المجرمين عن الحادثة قضائيًّا محليًّا ودوليًّا.

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