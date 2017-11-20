أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن الحكومة القطرية استجابت عمليا لبعض المطالب الأساسية، التي طرحتها أمامها السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقال الجبير، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد في مقابلة مع رؤساء تحرير الصحف المصرية في القاهرة: “لدينا ما هو أهم من قطر، وهو الإرهاب في إيران ولبنان واليمن، وينبغي ألا نشغل بالنا بما يقوله القطريون”.

وأضاف الجبير: “لدينا 6 مطالب أساسية، ورغم خطاب القطريين والصوت العالي، إلا أنهم استجابوا لمطالب لنا مثل توقيع اتفاقية مكافحة الإرهاب مع أمريكا، والتخلي عن حماس من أجل إتمام الجهود المصرية في نجاح المصالحة”.

وشدد وزير الخارجية السعودي في الوقت ذاته على أن “قطر عليها بذل جهد أكبر من أجل تحقيق مطالب المقاطعة العربية”.

الجبير: تدخلنا في اليمن يشبه ما تفعله مصر بشأن ليبيا

وعلى صعيد آخر اعتبر الجبير أن “هناك فهما خاطئا لما يحدث في اليمن”، موضحا: “لم يكن لدينا خيار في التدخل باليمن”.

وتابع بالقول: “تدخلنا في اليمن يشبه ما تفعله مصر لضبط حدودها مع ليبيا… وكل الجهود لإعادة السلطة (سلطة الرئيس هادي) بالحوار باءت بالفشل، ولذلك تدخلنا عسكريا، خاصة مع التهديد الحوثي لحدودنا”.