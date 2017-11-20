أخبار ليبيا24

استأنفت إدارة البحث الجنائي ببنغازي استقبال أعضاء قوة المهام الخاصة والذين تم ألحاقهم بالعمل ضمن قوة الإدارة .

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالإدارة مساعد ضابط “وليد العرفي” أنه سيكون للأعضاء الجدد دور كبير رفقه زملائهم القدامى، لافتاً إلى أن هذه فرصه لتقديم خدماتهم للوطن والمواطن على الوجه الأمثل .

وأضاف “العرفي” أنه عقد جمع صباحي لأعضاء قوة المهام الخاصة بمقر الإدارة بمنطقة الحدائق، وذلك لتوزيعهم واستيعابهم ضمن الأقسام والوحدات التابعة للإدارة .

هذا وأشار مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي أن هذه الخطوة جاءت بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفه حفتر” لمدير إدارة البحث الجنائي عقيد “صلاح هويدي” باستقبال كافة منتسبي جهاز قوة المهام الخاصة وأن المشير “خليفه حفتر” شدد أيضاً على عدم التعرض لأي فرد من منتسبي هذا الجهاز.

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