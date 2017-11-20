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نفى مدير أمن مطار طبرق المكلف من القيادة العامة للقوات المسلحة عميد رشيد أسماعيل المنفي نفيا قاطعا علاقته أو علاقة السلطات الأمنية في المطار بأمر منع هبوط طائرة النواب في مطار طبرق الدولي القادمة من طرابلس بعد رحلتها في تركيا.

وأكد المنفي – بحسب مكتب الإعلام بمطار طبرق الدولي – عدم ورود أية تعليمات من القيادة العامة ولا من هيأة السيطرة أو أية جهة بخصوص منع الطائرة المذكورة .

واستنكر مدير أمن مطار طبرق المكلف ماورد في أغلب وسائل الإعلام بخصوص منع الطائرة من الهبوط بالمطار، لافتاً إلى انه لا توجد لدينا أي إشكالية في هبوط الطائرة بالمطار وهذا أمر طبيعي .

ومن جهته، استنكر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح منع طائرة من الهبوط في مطار طبرق تقل عدد من أعضاء مجلس النواب قادمين من مدينة طرابلس لحضور جلسات مجلس النواب .

وأمر صالح بفتح تحقيق عاجل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها كما أمر باستدعاء رئيس هيأة المواصلات والطيران المدني .

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