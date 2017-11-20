أخبار ليبيا24- خاص

طلب مدرب المنتخب الليبي الأول لكرة القدم عمر المريمي عدد من الأسماء الجديدة الالتحاق بالمنتخب الليبي .

وشهدت تشكلية المريمي استدعاء هداف الدوري الليبي مهاجم التحدي عامر التاورغي كما تم استدعاء حارس التحدي فتحي الطلحي و ظهير الأهلي بنغازي علي معتوق و مهاجم النصر خالد مجدي إضافة إلى الواعد زكريا الهريش لاعب الأهلي طرابلس، كما شهدت القائمة عودة المخضرم فيصل البدري ولاعب الخمس إمحمد مفتاح .

وذكر عضو المكتب الإعلامي محد الجوهري لـ”أخبار ليبيا24″ أن القائمة ضمت 20 لاعباً، لافتا إلى أن المريمي استدعى 3 حراس هم علي اشنينة وأحمد عزاقة وفتحي الطلحي.

وأضاف الجوهري أن القائمة ضمت 7 مدافعين هم محمد العياط ،المعتصم صبو ، أحمد التربي ، سعد أجبارة ، طارق الجمل ، علي معتوق ، أحمد المقصي،و4 لاعبين في خط الوسط وهم فيصل البدري ، صهيب بن سليمان ، أمحمد مفتاح ،مهند عيسى . وأربعة مهاجمين هم محمد الطبال و مفتاح طقطق ، زكريا الهريش ، صالح طاهر ، عامر التاورغي

الجدير بالذكر أنه سيشارك المنتخب الليبي في منافسات بطولة التحدي بكينيا خلال ديسمبر المقبل .

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