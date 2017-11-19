ندلعت صدامات في العاصمة الكينية نيروبي، الأحد، بعد العثور على 4 جثث في شوارع أحد أحياء الصفيح.

وبحسب “فرانس برس”، فإن الجثث، وهي لثلاثة رجال وامرأة، وجدت في حي ماثاري العشوائي، إحدى المناطق التي شهدت أعمال عنف خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن من أغسطس وألغى القضاء نتائجها، قبل الاقتراع الجديد في 26 أكتوبر.

وقال مسؤول في الشرطة في المكان: “بدأنا تحقيقا في مقتل هؤلاء الأشخاص الأربعة في قطاع ماثاري 1”.

وتحدثت وسائل إعلام عن العثور على هذه الجثث، لكنها لم تكشف ما إذا كانوا قتلوا بالرصاص أو بسلاح أبيض.

واندلعت صدامات بعد العثور على الجثث بين الشرطة وسكان غاضبين، وتم إحراق 3 آليات بينها حافلتان لنقل الركاب.

ولم تتمكن وسائل الإعلام من دخول الحي الذي تطوقه الشرطة.

وذكر مسؤول في الشرطة أن السكان الغاضبين يرون أن عمليات القتل هذه ترتدي طابعا سياسيا إتنيا، ويتهمون مجموعة إجرامية تحمل اسم مونجيكي بقتلهم.

ومونجيكي عصابة تنتمي إلى قبيلة الرئيس أوهورو كينياتا (الكيكويو)، نشطت في أعمال العنف السياسية الإتنية في 2007-2008، ويعرف عن هذه العصابة عمليات الابتزاز والدفاع عن مصالح قبيلتها.