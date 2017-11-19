أخبار ليبيا 24 – خاص

تواصلت الحملة التوعوية ضد داء السكري والقدم السكرية اليوم الأحد، وذلك بإقامة محاضرات عن السكري عند الأطفال بمستشفى الأطفال بنغازي.

وقالت مدير المكتب الإعلامي بمستشفى الأطفال هدي كويري، إن هذا اليوم التوعوي، تضمن ثلاث محاضرات ألقتها الدكتورة حواء سالم بعيو وأخصائية التغذية رابحة العقيلي، وأخصائية التوعية والتثقيف الصحي هدى إبراهيم كويري.

وأضافت كويري، أن هذا اليوم أشرف على تنظيمه مكتب التوعية والتثقيف والإعلام الصحي بالتعاون مع هيئة التمريض ومنظمة أطفال الحياة للأمراض المزمنة ومختبر الأكيدة للتحاليل الطبية ومنسقي مكتب التوعية والتثقيف الصحي بكلية الأسنان وطلبة دفعة 99 الثانويات الطبية .

وصاحب اليوم التوعوي معرض لهيئة التمريض بالمستشفى، وقياس للسكر التراكمي لعدد من الأطفال، ومعرض يوضح كيفية الحفاظ على الأسنان بمظهر صحي. ويصادف يوم 14 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي للسكري، حيثُ انطلقت حملة توعوية بمدينة بنغازي للتوعية من مخاطر هذا الداء، أشرفت عليها عدة جهات.