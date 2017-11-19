أخبار ليبيا 24

قضت محكمة جنايات دمنهور المصرية برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، بالسجن 3 سنوات لمجند سابق، كان يعمل سائقًا لدى أحد ضباط إدارة البحث الجنائي،بتهمة تجنيده من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لرصد تحركات مدير مباحث البحيرة السابق.

وقال وسائل إعلام مصرية إن الأجهزة الأمنية المعينة، لتأمين استراحة مدير المباحث، بمدينة دمنهور، قد ألقت القبض على السائق المتهم، ويدعى (ع.ج.م) ومقيم بمركز الصف بالجيزة، بتاريخ 28 / 2 / 2015 أثناء تواجده بمدخل العقار، الذي يقيم به مدير المباحث.

وبمواجهته اعترف بانضمامه لجماعة الإخوان المحظورة، وتجنيده لرصد ومراقبة تحركات مدير المباحث الذى تم وضعه فى قائمة استهدفت عدد من قيادات الداخلية.

وأضاف بأنه كان يشارك فى تظاهرات الجماعة مقابل 50 جنيهًا فى الساعتين، وأنه عقب انتهاء تجنيده وخدمته كسائق لمدير المباحث، طلب منه أحد قيادات الجماعة فى الجيزة التوجه لمدينة دمنهور ومراقبة خط سير وتحركات مدير المباحث، وإبلاغهم بها يوميًا من خلال التليفون.

وأوضح أنه استقل القطار من الجيزة وتوجه لاستراحة مدير المباحث وقام بتصويرها من الداخل ورصد تحركاته.

وقد تم إحالة المتهم لمحكمة الجنايات فى القضية رقم 6106 / 2015 جنايات قسم شرطة دمنهور، التى عاقبته بالحبس 3 سنوات