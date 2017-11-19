أخبار ليبيا 24

يقع مسجد الحسن الثاني على ساحل مدينة الدار البيضاء المغربية، وقد صممه المهندس الفرنسي ميشيل بينسو وبُني في عهد الملك الراحل الحسن الثاني وتطلب إكماله ست سنوات ابتداء من سنة 1987.

بلغت تكلفة إنشائه حوالي 500 مليون دولار، كما خصص لبنائه مساحة 9 هكتارات يقع ثلثاها على الماء بالمحيط الأطلسي.

يتميز مسجد الحسن الثاني بساحته الفسيحة و صومعته الشاهقة، ويُذهل الناظر ببنائه الضخم و تصميمه الفريد و زخارفه الرائعة المستوحاة من طراز العمارة العربية الأندلسية المغربية.

استخدم الصناع و الحرفيون في بنائه مجموعة من المواد كالزليج و الجبس و خشب الأرز الذي يزين السقف المتحرك لقاعة الصلاة، و قد ولفوها مع مجموعة من التقنيات العصرية النادرة آنذاك كالسطح التلقائي الذي يفتح و يغلق بشكل أوتوماتيكي، إضافة إلى أشعة الليزر التي تنبعث من أعلى المئذنة باتجاه القبلة و يصل مداها 30 كيلومترا.

مئذنة مسجد الحسن الثاني طابعها أندلسي، ارتفاعها 210 أمتار وهي مزدانة بفانوس و جامور لامعين. تعتبر ثالث أعلى مئذنة