أخبار ليبيا 24

غرمت محكمة ماليزية أحد المواطنين اليمنيين مبلغ 400 رنجيت ماليزي، وذلك لتسببه في “الإزعاج العام”، بعد تنكره بزي انتحاري خلال حفلة لعيد الهالوين أقيمت الشهر الماضي في منطقة دامنسارا.

وأصدرت القاضي نور الهدى زكريا الحكم على أمجد الدحان البالغ من العمر 34 عاماً تهمة الإزعاج العام لتنكره بزي انتحاري في مكان عام، في الـ28 من شهر أكتوبر 2017.

وأشار التقارير الصحفية التي نقلتها الصحف المحلية أن المتهم يعمل في تخصص تكنولوجيا المعلومات، وأن قرار المحكمة جاء بموجب المادة 290 من قانون العقوبات الماليزي والتي تقضي بالغرامة المالية.

من جانبها قالت محامية المتهم ساراسواثي ديفي أن موكلها ارتدى الزي التنكري لحضور أحد الحفلات فقط، وقدم اعتذاره عن المشكلة التي تسبب بها.

في حين حثت نائب المدعي العام الماليزية نوازالينا رازالي المحكمة على إصدار حكم نموذجي لصالح المصلحة العامة، وذلك بسبب أفعال المتهم “غير المسؤولة والتي قد تؤدي بعدم تمييزه إذا ماكان حقيقياً أو متنكراً”.