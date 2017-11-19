أخبار ليبيا 24 – خاص

أقامت حلقة الرواد بمفوضية كشاف طبرق مساء أمس السبت بفندق باب طبرق احتفالية إعلان انطلاق برنامج توثيق تاريخ مفوضية طبرق للكشافة والمرشدات بداية من التأسيس عام 1962م وحتى عام 1980م.

وأوضح مفوض تنمية القيادات بمفوضية طبرق للكشافة والمرشدات “ناصر هاشم” أن اللجان خلال برنامج التوثيق قسمت إلى 5 لجان حيث تغطي كل لجنة 4 سنوات من النشاطات , وذلك بمشاركة مجموعة قادة من المتواجدين بمدينة طبرق وبعض المدن الليبية الأخرى وكذلك بعض القادة الآخرين المتواجدين خارج ليبيا .

وأضاف “هاشم” أن برنامج العمل قسم من التجميع إلى التنسيق وإصدار المسودة الأولى ثم الإصدار النهائي ,مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتم الانتهاء من هذا العمل خلال شهر فبراير 2018م وأن حلقة الرواد ستقيم حفل الإصدار والذي ستدعى له العديد من الفعاليات الكشفية وكذلك المؤسسات الرسمية والأهلية .