أخبار ليبيا 24

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الجمعة، استعادة بلدة راوة بالكامل والتي تعتبر آخر بلدة سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ”داعش.”

وقالت قيادة العلميات العراقية في بيان على لسان اللواء الركن عبدالأمير يارالله، قوله: “قطعات قيادة عمليات الجزيرة والحشد العشائري تحرر الاحياء (حي راشد – الحي العسكري – راوة القديمة – راوة الجديدة ) قائمقامية راوة – بريد راوة – سوق راوة الكبير وتسيطر على جسر راوة ولازالت مستمرة بالتقدم.”

وبهذه الخسارة فإن تنظيم داعش لا يسيطر على أي بلدات أو مدن داخل العراق، إلا أنه لا يُعرف في الوقت الحالي إن كان جميع عناصر التنظيم قد خرجوا من العراق أو أن هناك جيوبا لا تزال متواجدة في المناطق الصحراوية.

ومن أجل تأكيد سيطرتها شرعت القوات العراقية في عمليات تطهير المناطق الصحراوية على طول الحدود مع سوريا لدحر آخر فلول التنظيم. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول «عسكريا انتهى التنظيم، لكننا سنستمر في ملاحقة ما تبقى من الفلول وننهي تواجدهم». وقبل أسبوعين تماما، استعادت القوات العراقية مدينة القائم المجاورة، قلب المعقل الصحراوي لتنظيم داعش، من دون مقاومة تذكر تقريبا.