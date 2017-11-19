أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أن حكومة الوفاق فتحت تحقيقا في “العبودية” التي يعتقد أنها تجري قرب العاصمة والتي ندد بها تقرير مثير للصدمة بثته شبكة “سي إن إن” الأمريكية الأسبوع الماضي.

وأعرب معيتيق في بيان نشر الأحد 19 نوفمبر 2017 على صفحة الحكومة على موقع فيسبوك عن “استيائه من التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام حول انتعاش تجارة الرقيق في ضواحي مدينة طرابلس”.

وأكد نائب رئيس حكومة الوفاق أنه “بصدد تكليف لجان مختصة للتحقيق في التقارير المنشورة لضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة”.

وأظهر تقرير “سي ان ان”، الذي تم تداوله بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي بيع المهاجرين بالمزاد في ليبيا ما أثار تعاطفا كبيرا واستدعى ردود فعل منددة في أفريقيا والأمم المتحدة.

وفي تسجيل التقط بواسطة هاتف محمول يظهر في التقرير شابان يعرضان للبيع في المزاد للعمل في مزرعة، ليوضّح بعدها الصحافي معدّ التقرير أن الشابين بيعا بمبلغ 1200 دينار ليبي أي 400 دولار لكل منهما.

وتظاهر نحو ألف شخص في باريس السبت للتنديد بالوضع، وفقا لما أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية.