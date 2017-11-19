أخبار ليبيا 24- خاص

نفى الناطق الرسمي لبلدية طبرق مروان يونس، خبر اعتقال عميد البلدية الناجي مازق في مدينة طبرق والذي تناولته بعض القنوات من أجل نشر الفتنة .

وأكد يونس، في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أن عميد البلدية لازال متواجد في مدينة طرابلس طرف حكومة الوفاق الوطني لإنهاء إجراءات العديد من القضايا التي تهم المواطن في بلدية طبرق وفي مقدمتها قضية القمامة وطفح المجاري وصيانة محطة تحلية المياه .

وأضاف الناطق الرسمي أن عميد البلدية الناجي مازق بخير ويتمتع بصحة جيدة وسيكون خلال الأيام القادمة في مدينة طبرق بين أهله ومواطنيه الذين انتخبوه .

يشار إلى أن عميد بلدية طبرق الناجي مازق قد صدرت في حقه مذكرة توقيف وتحقيق من وزير الحكم المحلي في الحكومة المؤقتة الأيام الماضية وتكليف عضو المجلس البلدي فرج ياسين الذي اعتذر عن التكليف حفاظا على السلم الاجتماعي في المدينة.