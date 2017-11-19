تفقدت اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة “عبد الله الثني” الأوضاع في بلدية جردس العبيد أمس السبت , حيث عقدت عدة اجتماعات من بينها اجتماع مع عميد البلدية لمناقشة كافة المختنقات التي تخص البلدية .

كما عقدت اللجنة المكلفة لزيارة البلديات اجتماع مع مدير مكتب المواصلات بالبلدية لبحث المختنقات وأعمال الصيانة الطارئة التي تخص قطاع المواصلات .

وقام الوفد عقب الاجتماع بزيارة ميدانية رفقه مدير مكتب المواصلات لمعاينة الطرق بالبلدية والعمل على حل أهم الاختناقات فيه.

هذا وكان رفقة اللجنة خلال الزيارة رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن “محمد علي”، ونائب رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل لشؤون الطرق والنقل البري “إسماعيل قودان” ، ورئيس مصلحة الطرق والجسور المهندس “محمود التير” .