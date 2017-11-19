أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، إن الحكومة المؤقتة أذنت لوزارة المالية والتخطيط، بتسييل مبلغ مالي وقدره (175.400.00 د.ل) مائة وخمسة وسبعون ألف وأربعمائة دينار ليبي، لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتغطية صيانة مخيم الحليس وقاريونس بمدينة بنغازي.

وأضاف العريبي أنه وفقا للمقايسة التقديرية المرفقة مع كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خصما من المخصصات المحددة لذلك بالميزانية العامة للدولة لسنة 2017 م .

يشار إلى أن مخيم الحليس وقاريونس يقطنه نازحي مدينة تاروغاء منذ العام 2011 وتعرض المخيمين لعدة هجمات من قبل الجماعات الإرهابية في العام 2014،مما اضطر النازحين إلى تركهن والسكن داخل عدد من المدارس في مدينة ببنغازي، وبعد تحرير منطقتي الحليس وقاريونس في العام 2016 ،عاد النازحين إلى المخيمين مرة أخرى.