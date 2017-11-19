أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت إدارة نادي الأهلي طرابلس، أنها فسخت اليوم الأحد، تعاقدها مع فيفيان مابيدي، لاعب أفريقيا الوسطى، والتونسي سامح الدربالي بالتراضي بين الطرفين.

وأشارت عبر صفحة النادي الرسمية بموقع “فيسبوك”، إلى أن كل من اللاعبان كانا ضمن صفوف الفريق على سبيل الإعارة، التي كانت ستنتهي في ديسمبر المقبل، موضحة أنها رأت فسخ التعاقد لأن الدوري متوقف حتى فبراير من العام المقبل.



وقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس، الشكر للاعبان على كل ما قدماه طوال فترة التواجد مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.