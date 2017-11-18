نظمت إدارة مصرف الوحدة اليوم السبت احتفالية بمناسبة افتتاح فرع المصرف للصيرفة الإسلامية بمنطقة الحدائق بمدينة بنغازي.

مراسم الافتتاح كانت بحضور النائب في مجلس النواب عن مدينة بنغازي عائشة الطبلقي ،وأعضاء مجلس إدارة المصرف ،ومدراء الفروع بمصرف الوحدة ومدير الفرع الإسلامي ،وغرفة التجارة والصناعة والزراعة ، ورجال أعمال ونشطاء بمنظمات المجتمع المدني .

وقال الناطق باسم إدارة مصرف الوحدة “المعتصم بالله الفيتوري” لوكالة أخبار ليبيا 24 أن الهدف من إعادة افتتاح الفرع هو المساهمة في التنمية الاقتصادية والاستثمار العقاري، والمساهمة في إعادة أعمار بنغازي وتقديم الخدمات في كافة المجالات , كما سيجلب منافع كبيرة للعلاج والدراسة والسياحة .

وأضاف الفيتوري أن الفرع سيتعامل مع زبائنه بنظام المرابحة البسيطة اعتباراً من الأسبوع المقبل، كما سيقدم عددا من المنتجات الإسلامية من بينها المرابحة للأمر بالشراء ،و يقوم المصرف بشراء السلعة المطلوبة وحيازتها الحيازة الشرعية، ومن هذه المنتجات “منتج السيارة، منتج البناء ، الأثاث ، مواد منزلية”.