أعلن فريق القرضابية اليوم السبت انسحابه بشكل رسمي من دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة نتيجة ظروف النادي المالية الصعبة.

وأفادت مصادر مطلعة أن الفريق سيهبط إلى دوري الدرجة الثانية نتيجة انسحابه.

هذا وانطلقت مسابقة الموسم الحالي اليوم السبت حيث حقق فريق الاتحاد”مصراتة” الفوز على الأفريقي “زليتن” بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط , من جهة أخرى ستجتمع لجنة المسابقات بأندية المنطقة الثانية يوم الثلاثاء المقبل بالمدينة الرياضية مصراتة لاتخاذ القرار النهائي بشأن دخول الجمهور من عدمها.

وكانت فرق المنطقة الثانية في دوري الدرجة الأولى باستثناء الاتحاد المصراتي تقدمت بمذكرة لأجل السماح للجمهور بدخول منافسات الدوري خلال هذا الموسم، وهي فرق السويحلي والتصدي و الأفريقي زليتن والاشعاع و التحدي طمينة .

يذكر أن المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي قرر في وقتٍ سابق إقامة منافسات هذا الموسم بدون حضور الجمهور.