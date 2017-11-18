أخبار ليبيا 24

حاول الدواعش والإرهابيين ولازالوا أن يعذبوا المسلمين لأهدافهم الخاصة ويدفعونهم الى الهجرة لكي يسيطروا بسهولة على بلدانهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ورجع للضحايا حقهم.

وفي هذا الإطار فازت صورة بورتريه لمهاجر يبلغ من العمر 16 عاماً تم إنقاذه في منطقة البحر المتوسط، بجائزة تايلور ويسنغ للصور الفوتوغرافية لهذا العام.

وتعتبر هذه الجائزة المرموقة واحدة من أهم الجوائز للتصوير الفوتوغرافي في العالم. وجاء اختيار الصورة الفائزة من بين 5717 مشاركة من قبل 4223 مصوراً من 66 دولة، ولم تقدم أية إفادات بخصوص هوية المشاركين. المهاجر الذي ظهر في الصورة اسمه أمادو سومايلا، كان قد تم إنقاذه من سفينة أوروبية في عرض البحر يعد الهرب من بلاده، والتقطت الصورة بواسطة سيزار ديزفولي.

قيمة الجائزة 15 ألف جنيه إسترليني، وقد حصل عليها المصور الصحافي ديزفولي الذي استطاع توثيق محنة المهاجرين على متن سفينة تم إنقاذها على بعد 20 ميلاً من الساحل الليبي.

جائزة الصورة الثانية كانت من نصيب المصورة آبي ترايلر سميث، التي التقطتها أثناء عملها في مهمة لأوكسفام في شمال العراق، حيث كانت توثق للأشخاص النازحين من قبل تنظيم داعش الارهابي.

وتظهر الصورة فتاة تطل من وراء الزجاج في حافلة، وصلت إلى مخيم “حسن شام” فراراً من القتال المحتدم في الموصل وذلك خلال نوفمبر 2016.

وقالت ترايل: “لا زلت أتذكر رؤية الصدمة والحيرة في وجه تلك المرأة، وهي تنظر إلى المخيم من خلال نافذة الحافلة”.

وأضافت: “هذا جعلني أرتجف، وأنا أتخيل كيف تكون الحياة في مواجهة داعش”.

ووصفت لجنة التحكيم الصورة بأن: “تعبيرها المؤلم يعكس بهدوء فظائع الحياة التي لا يمكن تصورها تحت حكم داعش”.