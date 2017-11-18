شارك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” في الاجتماع الوزاري للتجارة والأمن والحوكمة في أفريقيا، والذي انعقد أخيراً في العاصمة الأميركية واشنطن.

وأفادت مؤسسة النفط عبر موقعها الإلكتروني، أن مشاركة صنع الله جاءت بدعوة من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية “ريكس تيليرسون” , هذا وعُقد الاجتماع في السادي عشر من نوفمبر الحالي ، وتخللته حلقة نقاشية وكلمات للمشاركين في اليوم التالي.

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية دعت إلى هذا الاجتماع وزراء 37 دولة أفريقية لتعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة الأميركية والدول الأفريقية.