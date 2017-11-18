يحتضن ملعب طنجة بالمغرب مباريات المنتخب الليبي لكرة القدم للاعبين المحليين خلال البطولة التي تحتضنها المغرب عام 2018 .

هذا وتستهل ليبيا مشوارها في البطولة بمواجهة منتخب غينيا الاستوائية في 15 من يناير المقبل كما تلاقي منتخب نيجيريا في 19 من ذات الشهر وتختتم مباريات المجموعة بلقاء روندا في 23 يناير 2018 .

يذكر أن المنتخب الليبي حقق بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين “الشأن” في نسختها الثالثة التي احتضنتها جنوب أفريقيا عام 2014 حين تفوقت ليبيا على غانا بفارق ركلات الترجيح .