أخبار ليبيا 24

أعلن الجيش العراقي الخميس 16 نوفمبر، عن تدمير ما أسماه “المضافة الرئيسية” لتنظيم داعش الارهابي وإبطال مفعول ثلاث عبوات ناسفة كانت موضوعة قربها شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال قائد عمليات دجلة، الفريق الركن مزهر العزاوي, إن “قوة أمنية مشتركة نجحت بضبط المضافة الرئيسية لتنظيم داعش في مناطق جنوب ناحية كنعان (20 كم شرق بعقوبة)”، مبينا أنه “جرى تدميرها من قبل القوة الأمنية”.

وأضاف العزاوي أن “المضافة والتي كانت تحت الأرض احتوت مواد غذائية ومتفجرات، وتم إبطال مفعول ثلاث عبوات ناسفة كانت موضوعة قربها”، مؤكدا أن “عملية ضبط المضافة تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة”.

وكانت قيادة عمليات دجلة أعلنت عن انطلاق عملية عسكرية واسعة شرق بعقوبة، في قرى جنوب كنعان لتعقب داعش.

وأوضحت القيادة أن “العملية تجري بغطاء من قبل طيران الجيش وتأتي ضمن سياق استراتيجية قيادة عمليات دجلة في تعقب خلايا داعش وإنهاء وجودها ضمن قواطع المسؤولية الأمنية”.

وذكرت مصادر محلية أن عمليات دجلة نفذت مؤخرا سلسلة عمليات عسكرية واسعة في مناطق عدة من محافظة، ديالى أسفرت عن ضبط وتدمير مضافات تابعة لداعش والعثور على مخابئ للأعتدة والمتفجرات