أعلنت غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش في صبراتة السماح بالعودة الآمنة للنساء والأطفال ما دون سن الثانية عشرة من ذوي المشاركين في محاربة الغرفة خلال فترة الاشتباكات التي شهدتها المدينة الفترة الماضية.

وأوضحت الغرفة في بيان رقم”24-2017م” الذي أصدرته يوم الجمعة وعنونته بالعفو والمصالحة ، أنها ستفتح محاضر جمع استدلالات لكل من تثبت مشاركتهم في الأعمال العدائية ضد المؤسسة العسكرية والأمنية، على أن يقوم هؤلاء بكتابة تعهدات وتسليم ما لديهم من أسلحة قبل الإفراج عنهم.

وحول من قام بتمويل ومساندة العمليات ضد الغرفة من المدنيين والعسكريين، فقد حددت الغرفة عودتهم بتسليم أنفسهم إلى الجهات الضبطية والشرطة العسكرية للتحقيق معهم، مؤكدة في بيانها إتباع الإجراءات القانونية في عمليات القبض والتفتيش التي يقوم بها عناصرها حسبما جاء في البيان.