انطلقت في مختلف المدن الليبية صباح اليوم السبت، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية التي تستهدف كبار السن من خمسين سنة فما فوق ، والنساء الحوامل في جميع المراحل ، ومقدمو الخدمة الصحية العاملون بالمرافق الصحية، والمصابون بالأمراض المزمنة .

انطلاق الحملة في مدينة بنغازي كان بالمركز الصحي الهواري بحضور مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ، والمدير المساعد ، ومدير برنامج التطعيم في المدينة ،ومديري مكاتب الرعاية الصحية الأولية، والخدمات الطبية، والإعلام والتوعية والتثقيف الصحي ومدير المركز الصحي الهواري .

وأوضح مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي بأن الحملة سوف تستمر حتى يوم 30 نوفمبر 2017م , كما يتم تقديم خدمة التطعيم في جميع العيادات والمراكز الصحية في بنغازي وضواحيها .

يذكر أن معظم مرضى الأنفلونزا الموسمية يتماثلون للشفاء من الحمى والأعراض الأخرى في غضون أسبوع واحد. ولكن يمكن للأنفلونزا أن تتسبّب في حدوث حالات مرضية وخيمة أو أن تؤدي إلى الوفاة إذا ما ألمّت بكبار السن ، والمصابون بالأمراض المزمنة ، والنساء الحوامل .