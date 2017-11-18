أخبار ليبيا 24

أكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الوسطى مقدم طيار الشريف العوامي استهداف طائرات سلاح الجو التابع للقيادة العامة أكبر تجمع لتنظيم داعش الإرهابي جنوب منطقة هراوة القريبة من مدينة سرت المعقل السابق للتنظيم.

وأضاف العوامي في تصريحات صحفية بأنهم تمكنوا من تم تدمير القوة التابعة لتنظيم داعش بشكل كامل.

وأشار آمر غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الوسطى إلى أن التمركز كان عبارة عن خيمة كبيرة وسيارات عسكرية وبنزين ومياه، لافتاً إلى أن التنظيم الإرهابي يحاول إعادة تجميع صفوفه في الصحراء إلى الجنوب من المدينة ويشن غارات بين الحين والآخر على المناطق السكنية وعلى قوات الأمن .

وأوضح أن التمركز كان عبارة عن مخبأ لعناصر التنظيم الإرهابي، مبيناً بأنهم قد رصدوا الموقع الذي تم استهدافه منذ قرابة أسبوع. وتم طرد تنظيم داعش الارهابي من سرت العام الماضي.

ويحاول التنظيم إعادة تجميع صفوفه في الصحراء إلى الجنوب من المدينة. وأعلنت الولايات المتحدة شن ثلاث مجموعات من الضربات الجوية على معسكرات للإرهابيين في المنطقة هذا العام.

يذكر أن قوات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا ألقت الثلاثاء 14 نوفمبر، القبض على 8 عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة جارف جنوب مدينة سرت، كما عثرت على مخازن نحاس وكوابل كهربائية بحوزتهم.