وجد المنتخب الليبي نفسه ضمن المجموعة الثالثة التي وصفق بالقوية في قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين , حيث تحتوي المجموعة الثالثة منتخبات نيجيريا وروندا وغينينا الاستوائية .

فيما تحتوي المجموعة الأولى على منتخبات المغرب , موريتانيا , السودان , غينيا , والمجموعة الثانية : كوت ديفوار , ناميبيا , أوغندا , زامبيا , بينما المجموعة الرابعة تحتوي منتخبات : الكاميرون , بوركينا فاسو ,الكونغو , أنجولا.

وكانت قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين، قد أجريت بأحد فنادق العاصمة المغربية الرباط مساء الجمعة .

يشار إلى أن المغرب تُنظم كأس أمم أفريقيا للمحليين، التي ستنطلق من 13 يناير وحتى 4 فبراير 2018م .