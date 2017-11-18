أخبار ليبيا 24

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لمكافحة تنظيم داعش الارهابي بريت ماكغورك، أن التنظيم الإرهابي فقد 95% من الأراضي الخاضعة لسيطرته في سوريا والعراق، مضيفا أن تدفق مسلحين إلى سوريا توقف تقريبا.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أن ماكغورك قال أثناء اجتماع مصغر لممثلي الدول الأعضاء في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأربعاء 15 نوفمبر في الأردن: “هناك أكثر من 7.5 مليون شخص تم تحريرهم من قبضة داعش، وعاد 2.6 مليون من العراقيين إلى بيوتهم، ولم يتمكن داعش من استعادة أي متر من المساحة التي فقدها”.

كما أكد الدبلوماسي الأمريكي، أن تدفق المسلحين الأجانب إلى سوريا توقف تقريبا، مشيرا إلى أن التحالف لعب دورا مهما في وضع قائمة تضم 43 ألف اسم من المسلحين تسمح للدولة الشريكة بإلقاء القبض عليهم أثناء تفتيش وسائل النقل أو أثناء محاولاتهم عبور الحدود الدولية.

وشدد بريت مكغيرك على ضرورة الاستمرار في مشاريع دعم الاستقرار في المناطق المحررة في العراق وسورية، داعيا المجتمع الدولي لتقديم المزيد من المساعدات.

وجاءت تصريحات مكغيرك في اختتام اجتماع للمدراء السياسيين للمجموعة المصغرة لدول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بقيادة واشنطن، الذي استضافه الأردن وشارك فيه ممثلون عن 27 دولة وعدد من المنظمات الدولية، حسب ما ذكرت مصادر محلية.

وفي استعراض لمستجدات العمليات العسكرية في سورية والعراق، قال مكغيرك إن تنظيم داعش خسر 95 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها، وأشار لجهود قوات التحالف الدولي في “وقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب ووقف تمويلهم”.

ولفت المسؤول الأميركي إلى ضرورة استكمال الانتصارات العسكرية “بتحرك دبلوماسي سياسي”.

وأكد مستشار وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني السفير نواف التل من جهته على أهمية إيجاد “حلول سياسية مستدامة” للنزاعات الراهنة في المنطقة، مجددا التزام المملكة بالعمل مع المجتمع الدولي للقضاء على داعش.

وأضاف أن “الانتصارات العسكرية ضد داعش في سورية، وانخفاض مستويات العنف في البلاد، يجب أن يعزز بعملية سياسية وفقاً للقرار 2254 وبيان جنيف 1، والوصول لحل سياسي يقبل به الشعب السوري