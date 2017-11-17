أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع الخميس كل من وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب وأعضاء المجلس البلدي طبرق ووكيل ديوان البلدية وبحضور مدير مكتب المشروعات ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وذلك لإيجاد حلول سريعة للمشاكل التي تتعرص لها بلدية طبرق .

وقد ناقش المجتمعون المشاكل التي تعترض المجلس البلدي كأزمة القمامة والصرف الصحي والصعوبات التي تعترض محطة تحلية المياه وكذلك إيجاد حل لقطعة الأرض الخاصة ببناء محطة كهرباء غازية وعدم توفر الميزانية للبلدية .

كما نوقش في الإجتماع العديد من المشاريع المتعثرة والتي تحتاج إلى ميزانيات عاجلة لحلها .

من جانبه وعد وكيل عام وزارة الصحة بصفته مكلف من رئاسة الوزراء لآحالة هذه المشاكل رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة .

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