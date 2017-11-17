أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت مدير مكتب الإعلام بمستشفى المرج التعليمي مبروكة صالح، توريد كمية جديدة من حليب الاطفال المعقم والجاهز للاستعمال مباشرة لقسم الأطفال في مستشفى المرج التعليمي.

وأضافت مبروكة صالح- أن الحليب المعقم سيتم صرفه للأطفال الموجودين كحالات (دخول) في قسم الحضانات وحديثي الولادة ( فقط) وسيقدم لهم على مدار الساعة عن طريق طاقم العمل في القسم وذلك تخفيفا على أولياء الامور ساكني المناطق البعيدة.

وأشارت إلى أن الحليب المورد بتركيبتين التركيبة الأولى خاصة وتعطي للأطفال الخدج وناقصي النمو والتركيبة الثانية العادية تصرف لباقي الحالات.

يشار إلى أن إدارة المستشفى تحاول تخفيف العبء عن أرباب الاسر وذلك بتوفير كميات من الحليب المعقم والضروري للطفل بعد الولادة ونظرا للظروف الصعبة التي يعانيها المواطن الليبي في هذه المرحلة تم توريد هذه الكميات مجانا.

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